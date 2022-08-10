Ночь, Белоруссия, Ил-76: как прошла встреча участников конкурса спецназа «Полярная звезда»

Участников конкурса называют «полярниками». Даже венесуэльцев, которые мерзнут в Белоруссии после своих плюс 40 градусов в тени. В таких условиях у них проходил интенсивный курс тренировок, четыре месяца, чтобы сейчас, на АрМИ-2022, показать достойный результат.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Белоруссию прилетают участники конкурса АрМИ-2022 «Полярная звезда». За встречей команд наблюдала Елена Сивонен.

Обещанный грозовой фронт здесь, на аэродроме Барановичи в Белоруссии, проходит стороной. И вот уже крылья Ил-76 эффектно блестят в свете луны. На борту самолета почти 100 человек и несколько сотен килограммов груза. Самое тяжелое - парашютные системы. Каждая весом от 15 килограммов.

«Белоруссия и наша съемочная группа, которая работает здесь на Армейских международных играх, встречает команды, которые примут участие в конкурсе специального назначения «Полярная звезда». Накануне первой прилетела команда из Узбекистана. Сейчас - из России, Судана, Ирана и Венесуэлы», - прокомментировала корреспондент.

Гостей принимающая сторона встречает хлебом-солью.

Участников конкурса называют «полярниками». Даже венесуэльцев, которые мерзнут в Белоруссии после своих плюс 40 градусов в тени. В таких условиях у них проходил интенсивный курс тренировок, четыре месяца, чтобы сейчас, на АрМИ-2022, показать достойный результат.

«Мы впервые принимали участие в конкурсе в Белоруссии в прошлом году. А в этом мы тренировались еще больше, еще жестче, 4 месяца. Думаю, все у нас будет хорошо», - подчеркнул венесуэльский участник конкурса Ронал Оропеза.

Российская команда, как правило, в лидерах конкурса «Полярная звезда». И сегодня у наших ребят настрой боевой. На все шесть этапов. Со стрельбами, и днем, и ночью, десантированием, выходом в район разведки, огневым поражением противника и минированием объектов.

«Была и одиночная подготовка, также в составе команды стреляли, и тренировки с парашютными системами "Арбалет-2" проходили, поэтому во всех аспектах команда подготовлена на 100 процентов», - заявил российский участник Юрий Диконский.

Всего в конкурентной борьбе на полигоне сойдутся шесть команд. Уже сегодня они познакомятся друг с другом, как только доберутся до места назначения.

Сам конкурс пройдет на полигоне Брестский, где участники команды будут жить в полевом лагере. Именно там и пройдет конкурс Армейских международных игр «Полярная звезда».

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме прошла тренировка всех команд конкурса «Аварийный район».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов