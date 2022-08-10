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Мэр Горловки сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево

Игнат Далакян
10:19 10.08.2022
Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
Мэр Горловки сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево
© Фото: Prikhodko1970, Telegram
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В районе поселка Зайцево близ Горловки идет сильный бой. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», - написал мэр Горловки в своем Telegram-канале.

Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу. По словам Приходько, все службы работают в усиленном режиме.

© Prikhodko1970, Telegram

Ранее Вооруженными силами Украины были обстреляны Макеевка и Донецк снарядами «натовского» калибра. По населенным пунктам было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

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