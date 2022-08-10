В стране и мире Мэр Горловки сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево Игнат Далакян Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу. © Фото: Prikhodko1970, Telegram Читайте нас на: В районе поселка Зайцево близ Горловки идет сильный бой. Об этом заявил мэр города Иван Приходько. «Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», - написал мэр Горловки в своем Telegram-канале. Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу. По словам Приходько, все службы работают в усиленном режиме. © Prikhodko1970, Telegram Ранее Вооруженными силами Украины были обстреляны Макеевка и Донецк снарядами «натовского» калибра. По населенным пунктам было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика