В военном ведомстве подчеркнули, что всех больных «цинично выгнали из лечебного учреждения».

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ВСУ заняли туберкулезный диспансер в Николаевской области. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов», - подчеркнул Мизинцев.

По его словам, всех больных, независимо от состояния их здоровья, «цинично выгнали из лечебного учреждения».

Мизинцев подчеркнул, что в Черкассах в здании скорой помощи ВСУ оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, а также развернули блокпосты и огневые точки.

«В Краматорске в здании городской больницы №3 неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медперсонал и пациенты не эвакуированы», - также объяснил Мизинцев.

Ранее в МО РФ сообщили, что националисты заминировали мост через реку в Запорожской области, чтобы обвинить Россию. Михаил Мизинцев подчеркнул, что боевики вооруженных формирований планируют взорвать объект и по уже отработанному сценарию осветить это в западных и украинских СМИ.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.