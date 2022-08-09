Россияне за рубежом получат жилищные сертификаты для переселения в РФ

Как уточняется, государство выделит на эти цели около 500 млн рублей.

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В Минстрое РФ рассказали, что проживающим за рубежом соотечественникам начнут выдавать жилищные сертификаты для переселения на территорию России. Подчеркивается, что их получат те, кто выберет для места проживания регионы Дальневосточного федерального округа.

«Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в Минстрое уточнили, что документ переселяемым соотечественникам планируется выделять ежегодно. Общий объем государственной финансовой поддержки составит около 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Подмосковье получат специальные сертификаты. Субсидия составит 84 тысячи на каждый квадратный метр приобретаемой жилплощади.