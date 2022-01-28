Переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Подмосковье получат специальные сертификаты

В Московской области попавшие в программу расселения из ветхого и аварийного жилья смогут рассчитывать на получение специальных денежных сертификатов. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Субсидия составит 84 тысячи на каждый квадратный метр приобретаемой жилплощади.

«Мы в этом году предусмотрели сертификат - 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории МО себе жилье», - цитирует «360» слова главы региона.

Власти Московской области неоднократно указывали на роль федерального регулирования в деле расселения жильцов из ветхого и аварийного фонда. Для осуществления расселения в необходимых масштабах нужны значительные средства, считает Воробьев.

С его слов, реновация возможна за счет наиболее крупных округов Подмосковья - Балашихи, Раменского и Мытищ. В конце прошлого года, например, ключи от новых квартир получили 30 переселенцев из Зарайска в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».