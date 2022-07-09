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Украинские войска выпустили по Горловке новую партию снарядов

Анастасия Бобылева
09:18 09.07.2022
По населенному пункту выпустили 8 снарядов калибром 152 мм.
Украинские войска выпустили по Горловке новую партию снарядов
© Фото: пресс-служба УНМ ДНР
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В субботу утром украинские войска снова обстреляли Горловку. Было выпущено 8 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:35 - н.п. Щербиновка -  н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», - говорится в их Telegram-канале.

Ранее стало известно об обстреле Горловки со стороны украинских военных формирований, в результате которого были ранены минимум 11 человек, включая детей. Один из мирных жителей погиб.

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