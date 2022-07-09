Обломки и осколки повсюду: кадры из пережившей обстрел ВСУ Горловки

Корреспондент «Звезды» побывал в городе Горловка после недавнего обстрела ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Горловка в Донецкой Народной республике, вечером в пятницу пережившая мощный обстрел ВСУ, сейчас восстанавливается от последствий атаки. Прибывший в город корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев узнал, как развивается ситуация.

В результате агрессии украинских боевиков были ранены как минимум 11 человек, включая детей. О самочувствии пострадавших рассказал заместитель главврача Горбольницы №2 по хирургической помощи Роман Безуглый.

«В нашу больницу поступили пострадавшие мирные жители - взрослые и дети - с травмами, полученными в результате обстрела. Минно-взрывными травмами: тяжелыми и средней тяжести», - указал медик.

Часть граждан получила проникающие ранения в брюшную полость. Также у пострадавших диагностировали ранения конечностей с переломами и повреждениями мягких тканей.

В настоящий момент, заверил врач, жизни пациентов вне опасности. Медики успешно справились со своей работой.

«Все пациенты прооперированы и находятся в отделениях. Помощь оказана своевременно и в полном объеме», - отметил специалист.

Благодаря труду врачей удалось спасти жизни пострадавшим в Горловке, однако совсем без жертв не обошлось. В результате атаки боевиков погиб мирный житель в близлежащем поселке Пантелеймоновка.

Здания и инфраструктура Горловки также были сильно задеты обстрелом. На кадрах, снятых в городе, видны обломки и осколки конструкций, еще сутки назад являвшиеся частью жилых домов.

Больше всего была повреждена одна из девятиэтажек. В большинстве окон дома просто не осталось стекол. Осколки осыпались на землю рядом со зданием вместе с обломками оконных рам.