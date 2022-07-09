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Spiegel: Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить внезапную отмену его визита в Киев

Анастасия Бобылева
08:13 09.07.2022
За день до предполагаемой поездки президента ФРГ в Киев ему сообщили, что его приезд нежелателен.
Spiegel: Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснить внезапную отмену его визита в Киев
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с его украинским коллегой Владимиром Зеленским потребовал объяснить причины резкой отмены его визита в Киев со стороны украинского правительства. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Весной должен был состояться визит немецкого лидера в Киев, однако за день до него политику сообщили, что его приезд нежелателен. Попытка позвонить Зеленскому не увенчалась успехом, что еще больше накалило обстановку.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося, однако причину отмены визита так и не назвал, лишь сказал, что это «крупное недоразумение». Он пригласил Штайнмайера в Киев 8 мая, однако эта дата была неудобна немецкому президенту. Штайнмайер потребовал объяснений.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас». После того, как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца», - пишет Spiegel.

В администрации президента удивились настойчивости обычно осторожного Штайнмайера, но в то же время отметили, что не могут не уважать его действия, так как поведение Киева является серьезным нарушением дипломатической этики.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся, когда его попросили уточнить, какие конкретно гарантии безопасности пообещал Украине Запад после окончания боевых действий.

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