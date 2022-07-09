В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В регионе до вечера 10 июля ожидается сильный ветер и гроза.
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В Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до вечера 10 июля.
«Москва: ветер, гроза. Период предупреждения с 10 ч. 09 июля до 22 ч. 10 июля. Московская область: ветер, гроза. Период предупреждения 09 ч. 09 июля до 21 ч. 10 июля. При грозе порывы до 17 м/с», - сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ранее, 7 июля, на столицу обрушился «залповый ливень». За один час в городе выпало более 30% месячной нормы осадков.