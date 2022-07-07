Власти Москвы заявили, что более 30% месячной нормы осадков выпало в столице за час

Согласно заявлению, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре столицы, а также прилегающих к нему районах ЮАО.

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За один час в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает в четверг комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

«Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час», - говорится в официальном Telegram-канале комплекса.

Согласно заявлению, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре столицы, а также прилегающих к нему районах Южного административного округа.

В заявлении комплекса отмечается, что скопления воды на улицах «носят кратковременный характер», а вода «уходит в ливневую сеть самотеком».

«При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" и других городских служб», - добавили в комплексе.

Ранее участок Замоскворецкой линии московского метрополитена был парализован из-за града и ливня. По данным московского Дептранса, на открытом участке шквалистый ветер повалил деревья, из-за чего движение поездов было остановлено.