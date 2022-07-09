«Реальные успехи, реальные достижения»: Панков наградил участников освобождения Лисичанска

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Заместитель Минобороны России Николай Панков прямо на передовой вручил награды бойцам горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики. Благодаря в том числе и этим военнослужащим был освобожден такой важный стратегический город как Лисичанск.

«Вы - молодцы. Вы очень достойно решаете возложенные на вас задачи, проявляя на самом деле настоящие образцы мужества. Бригада работает очень хорошо. Есть реальные успехи, реальные достижения, так держать, берегите себя, дома вас ждут живыми, здоровыми, и конечно с Победой. Самые добрые вам пожелания», - заявил замминистра.

Также Панков наградил помощника командира 201-й российской военной базы по работе с верующими военнослужащими иерея Романа Чебоненко, который духовно окормляет российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Он был удостоен медали «За достижения в военно-политической работе».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов