Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил награды героям спецоперации

Кроме того, для военнослужащих подразделения ЦВО, дислоцированного в Кузбассе, был организован телемост в формате видеоконференции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, государственные и ведомственные награды.

В числе награжденных оказался помощник командира 201-й российской военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко, духовно окормляющий российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Он был удостоен медали «За достижения в военно-политической работе».

В ходе работы заместитель министра обороны проверил условия восстановления боеспособности военнослужащих после боевых действий. В рамках отдыха и восстановления боеспособности личного состава, участвующего в специальной военной операции подразделения проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием.

Также в пунктах размещения войск проходят выступления российских артистов и творческих коллективов со всей страны, встречи с представителями органов государственной власти и общественных организаций.

Специально для военнослужащих подразделения ЦВО, дислоцированного в Кузбассе, был организован телемост в формате видеоконференции с городом Юрга. В ходе дистанционной встречи военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими.