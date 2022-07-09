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Fox News: два человека погибли в результате стрельбы в американском Милуоки

Марина Крижановская
23:34 09.07.2022
Стрельбе предшествовала ссора в самом магазине.
Fox News: два человека погибли в результате стрельбы в американском Милуоки
© Фото: Egon Bömsch imageBROKER.com Globallookpress
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По данным американских СМИ, в стране произошел очередной случай стрельбы. Сообщается, что не менее двух человек числятся погибшими, еще один ранен. Инцидент произошел в штате Висконсин, город Милуоки. Информацию распространил телеканал Fox News.

Указано, что происшествие случилось в 10:20 по местному времени рядом с El Rey Family Market (местный супермаркет). Приводится информация, что стрельбе предшествовала ссора в самом магазине. Позже она продорлжилась на парковке.

Согласно Пожарной службе Милуоки, раненый был доставлен в госпиталь. Расследование продолжается.

Ранее во время парада в честь Дня независимости в американском Хайленд-парке в штате Иллинойс недалеко от Чикаго произошла стрельба. Тогда по меньшей мере несколько человек погибли, около 16 получили ранения.

Позже стало ясно, что застрелившему людей грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение в случае признания его виновным.

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