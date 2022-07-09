Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить

Белорусский лидер отметил, что настоящим белорусом является тот, кто будет готов защищать свой дом даже с оружием в руках.

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Белорусский народ не позволит никому диктовать себе, как жить. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздника «Купалье. Александрия собирает друзей» в Могилевской области. Он добавил, что настоящим белорусом является тот, кто будет готов защищать свой дом даже с оружием в руках.

«Мы с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Всегда готовы поделиться куском хлеба и дать убежище тем, кто потерял все. Мы гордимся своей историей и своей землей. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать», - приводит сайт президента Белоруссии слова Лукашенко.

Президент подчеркнул, что у белорусов родина одна, поэтому весь народ несет ответственность за нее и перед теми, кто был на этой земле до нынешнего населения, и кто придет после.

Ранее Александр Лукашенко назвал отношения с российским лидером Владимиром Путиным самыми тесными и открытыми. Президент Белоруссии отметил, что называет российского коллегу «старшим братом».