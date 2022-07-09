Spiegel: Германия нашла поставщика боеприпасов к ЗСУ Gepard для Украины

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По данным СМИ, правительство ФРГ нашло производителя в Норвегии, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить на Украину.

Как отмечает журнал Spiegel, до этого поставка боеприпасов была проблематичной, но сейчас ведомство канцлера Германии Олафа Шольца нашло производителя в Норвегии, хотя изначально правительство страны планировало приобрести боеприпасы из Южной Америки. Издание подчеркивает, что поставки из этой страны не одобрила страна-производитель - Швейцария.

Ранее посол РФ в ФРГ ответил на готовность Германии дать «гарантии безопасности» Украине. Он сказал, что лучшими гарантиями безопасности будет прекращение поставок летального вооружения.