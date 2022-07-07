Посол РФ в ФРГ призвал прекратить поставки вооружения Киеву

Так он ответил на заявления Германии о готовности дать Украине «гарантии безопасности».

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Посол РФ в ФРГ ответил на готовность Германии дать «гарантии безопасности» Украине. Он сказал, что лучшими гарантиями безопасности будет прекращение поставок летального вооружения.

В среду на заседании бундестага канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия может гарантировать безопасность Украины.

Недавно журналисты спросили Олафа Шольца, мог бы он уточнить, какие гарантии безопасности Запад готов предоставить Украине, на что политик ответил шуткой. Газета Die Welt опубликовала видео с его ответом на вопрос.

Материал подготовила: Анастасия Бобылева