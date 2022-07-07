В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ в ФРГ призвал прекратить поставки вооружения Киеву

Анастасия Бобылева
11:07 07.07.2022
Так он ответил на заявления Германии о готовности дать Украине «гарантии безопасности».
Посол РФ в ФРГ призвал прекратить поставки вооружения Киеву
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Посол РФ в ФРГ ответил на готовность Германии дать «гарантии безопасности» Украине. Он сказал, что лучшими гарантиями безопасности будет прекращение поставок летального вооружения.

В среду на заседании бундестага канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия может гарантировать безопасность Украины.

Недавно журналисты спросили Олафа Шольца, мог бы он уточнить, какие гарантии безопасности Запад готов предоставить Украине, на что политик ответил шуткой. Газета Die Welt опубликовала видео с его ответом на вопрос.

Материал подготовила: Анастасия Бобылева

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:15 В стране и мире
Борис Джонсон уйдет в отставку
08:20 В стране и мире
Видео
Работа систем ПВО под Луганском попала на видео
05:36 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры смертельной аварии на Большом Каменном мосту в Москве
05:10 В стране и мире
Видео
Два человека погибли при столкновении двух авто на Большом Каменном мосту в Москве
05:02 Армия
Видео
Снова в строй: как ремонтники ЦВО обслуживают БМПТ «Терминатор» в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Шквальный огонь: как российские «Грады» сокрушительно бьют по ВСУ
Суд в Москве арестовал начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти Семенова
Суд арестовал помощника главы МВД России Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями
Видео
Разрывая воздух: кадры огневого удара РСЗО «Смерч» по позициям ВСУ
Видео
Шойгу: спецоперация на Украине продолжится до полного выполнения поставленных задач
Видео
Шойгу заявил, что в этом году начнутся серийные поставки ракет «воздух-воздух» для Су-57
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.