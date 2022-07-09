Испанская газета перечислила десять лживых заявлений саммита НАТО

Испанский журналист подчеркнул, тезис о том, что НАТО защитит каждый сантиметр своей территории, звучит не только лживо, но и агрессивно, так как цель организации - запугивание.

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В Испании посчитали, что в рамках саммита Североатлантического альянса прозвучали десять лживых заявлений. Кроме того, там подчеркнули, что НАТО отвечает за развязывание войн и расширение военно-промышленного комплекса.

Как отметил обозреватель испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва, первым ложным высказыванием было заявление организации о ее оборонительном характере, ибо НАТО всегда делала ставку на военную эскалацию. Не соответствует действительности и утверждение о том, что президент России Владимир Путин имеет империалистические планы, отметил Сильва. При этом журналист напомнил о расширении НАТО и окружении РФ с 1949 года.

Автор материала также указал на ложность тезиса о сплоченности союзников по альянсу и то, что Россия - основная угроза для НАТО. Сильва также добавил, что Китай не является вызовом ценностям альянса.

«Неужели никто не понимает серьезность таких заявлений? Разве непонятно, что это враждебные и провокационные заявления?», - написал журналист.

Сильва подчеркнул, тезис о том, что НАТО защитит каждый сантиметр своей территории, звучит не только лживо, но и агрессивно, так как цель организации - запугивание. Вместе с тем обозреватель назвал лживым обсуждение странами-членами альянса климатических изменений, ибо Минобороны США несет большую ответственность, чем другие государства, за выброс парниковых газов.

Ложно и высказывание о том, что Североатлантический альянс намерен бороться с террористическими группировками и угрозой миграции. Сильва заметил, утверждения НАТО об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП стран-участниц также неправдивы. Журналист указал, что председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал сделать это в ближайшие десять лет, но партийные лидеры страны уже заявили о необходимости создания новых школ, больниц и сокращения танков. Обозреватель обратил внимание и на то, что политики, по вине которых мир становится опаснее, рассуждают о его безопасности.

«Именно такие структуры, как НАТО, несут ответственность за войны, вооруженную эскалацию, расширение военно-промышленного комплекса и появление в мире такой сильной ненависти, страданий, голода, насильственных перемещений, опустошенности и разрухи», - резюмировал журналист.

Ранее в американских СМИ написали, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками пошли на авантюру, тем самым спровоцировав конфликт, так как проигнорировали мнение России по членству Украины в НАТО. При этом, по данным СМИ, Запад недооценил волю России к победе на Украине.

