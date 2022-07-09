American Thinker: Запад недооценил волю России к победе на Украине

Как отметил обозреватель газеты, те, кто считают, что Россия не сможет достичь своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре.

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Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками пошли на авантюру, тем самым спровоцировав конфликт, так как проигнорировали интересы России по членству Украины в НАТО. Кроме того, страны Запада не обладали настолько значимыми стратегическими интересами, чтобы доводить дело до эскалации.

Такое мнение выразил обозреватель газеты The American Thinker Джаред Петерсон. По его словам, политики, которые говорят, что не предвидели развития событий, ведут себя как «полные дураки». Журналист высказал предположение, что РФ согласилась бы на урегулирование конфликта при помощи признания нейтралитета Украины еще до начала спецоперации по защите Донбасса, и это никак бы не навредило западным странам.

Но в нынешней обстановке требований у Москвы может оказаться больше, подчеркивает Петерсон. Вместе с тем те, кто считают, что Россия не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре, указал обозреватель и добавил, что Москва сделает все для недопущения вступления Украины в НАТО.

«Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», - отметил автор материала.

Ранее в Британии назвали уязвимое место НАТО. Британская пресса посчитала слабым местом Североатлантического Альянса нерешенный вопрос относительно того, насколько активно его члены готовы противостоять России.