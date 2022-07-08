В стране и мире Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя в Пантелеймоновке из-за обстрела ВСУ Елизавета Потейчук По словам мэра Горловки, боевики, обстрелявшие город, «поплатятся своими жизнями». © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress Читайте нас на: В результате обстрела украинских вооруженных сил Донецкой Народной республики в поселке Пантелеймоновка погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Горловка Иван Приходько. «Вечная память погибшему, чью жизнь оборвали нацистские изверги. Они будут наказаны и поплатятся за всех погибших мирных граждан Донбасса своими жизнями», - пишет Приходько в своем Telegram-канале. Напомним, градоначальник заявлял, что в результате атаки ВСУ по городу, ранеными оказались 11 мирных жителей. В частности, ранение получила 13-летняя девочка. Кроме того, от обстрелов пострадала и гражданская инфраструктура, в частности, жилой фонд горловского жилого массива. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика