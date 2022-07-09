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МО РФ: боевики «Правого сектора»* с иностранными наемниками размещены в школе Нью-Йорка ДНР

21:35 09.07.2022
Согласно заявлению МО РФ, также размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО на территории школы Нью-Йорка ДНР, под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.
МО РФ: боевики «Правого сектора»* с иностранными наемниками размещены в школе Нью-Йорка ДНР
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Боевики нацбатальона «Правый сектор»* с иностранными наемниками размещены в школе Нью-Йорка Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

© Минобороны России

Как заявляет российское оборонное ведомство, межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступлений киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях.

«В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона "Айдар"**, на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом, местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита"; в Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (просп. Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются; в Нью-Йорке Донецкой Народной Республики в школе № 18 (ул. Железная) дислоцированы боевики националистического батальона "Правый сектор"* с иностранными наемниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ВКС РФ уничтожили пункт дислокации нацбата «Торнадо» под Днепропетровском. Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники, заявили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

**«Айдар» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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