Армия ВКС РФ уничтожили пункт дислокации нацбата «Торнадо» под Днепропетровском Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Воздушно-космические силы России с помощью высокоточного оружия уничтожили пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Как сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Коншаенков, поражены несколько десятков бойцов ВСУ. «В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо". Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», - заявил Конашенков на брифинге. Также Министерство обороны России сообщает, что из-за больших потерь и случаев дезертирства украинские вооруженные формирования получают некачественное пополнение. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика