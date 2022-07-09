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В Министерстве обороны России сообщили, что украинские боевики заминировали обочины дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное в Днепропетровской области. По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, местное население заведомо о минировании обочин асфальтированной дороги никто не предупреждал.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», - отметил начальник НЦУО на брифинге.

Ранее Михаил Мизинцев рассказал, что многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины имеют наркотическую зависимость и «богатое» криминальное прошлое. Начальник НЦУО также сообщал, что в Николаев из Киева, Одессы и Львова были отправлены сотрудники Службы безопасности Украины и около 500 боевиков националистического батальона «Цунами» для проведения карательных рейдов для выявления и последующей расправы над пророссийски настроенными гражданами.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.