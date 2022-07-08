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В Минобороны РФ рассказали о наркозависимости и «богатом» криминальном прошлом сотрудников украинской разведки

21:38 08.07.2022
Начальник НЦУО рассказал, что многие сотрудники украинской разведки были судимы, в частности, за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков и изнасилования.
В Минобороны РФ рассказали о наркозависимости и «богатом» криминальном прошлом сотрудников украинской разведки
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины имеют наркотическую зависимость и «богатое» криминальное прошлое. По его словам, многие сотрудники украинской разведки были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

«Таким образом, под «крышей» ВСУ легально «спрятались» отъявленные рецидивисты. Данные обстоятельства подтверждают, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом», - отметил начальник НЦУО в ходе брифинга.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что в Николаев из Киева, Одессы и Львова были отправлены сотрудники Службы безопасности Украины и около 500 боевиков националистического батальона «Цунами» для проведения карательных рейдов для выявления и последующей расправы над пророссийски настроенными гражданами.

Ранее в Минобороны России заявили, что в 30-й механизированной бригаде ВСУ, развернутой вблизи Артемовска, начали наблюдаться массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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