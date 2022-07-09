Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка

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В результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погибли две женщины. Об этом написал в своей соцсети глава администрации города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г. р.», - заявил в своем Telegram-канале глава города.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Сообщалось, что по городу было выпущено шесть ракет из БМ-27 «Ураган».