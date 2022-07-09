Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка
Согласно словам главы администрации города, женщины были 1968 и 1999 годов рождения.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
В результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погибли две женщины. Об этом написал в своей соцсети глава администрации города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г. р.», - заявил в своем Telegram-канале глава города.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Сообщалось, что по городу было выпущено шесть ракет из БМ-27 «Ураган».