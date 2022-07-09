ВСУ восемь раз обстреляли ДНР менее чем за час

В частности, украинские военные пять раз открыли огонь по Горловке в период с 17:20 до 17:55 по московскому времени.

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Украинские военные восемь раз за 35 минут обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ применяли, в том числе артиллерию «натовского калибра».

Как сообщает ведомство, украинские военные пять раз открыли огонь по Горловке в период с 17:20 до 17:55 по московскому времени.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:55 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - отметило представительство республики в СЦКК у себя в Telegram.

Ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинских вооруженных сил Донецкой Народной республики в поселке Пантелеймоновка погиб мирный житель. Градоначальник также отмечал, что в результате атаки ВСУ по городу ранеными оказались 11 мирных жителей. В частности, ранение получила 13-летняя девочка.