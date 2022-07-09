В Ульяновской области полностью потушен пожар на автозаправке
Ранее пожар от взрыва распространился на территории в 100 квадратных метров.
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Пожар на АЗС в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
«16.15 мск - полная ликвидация (пожара - прим.ред. ) », - передает сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее на автозаправочной станции в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области прогремел мощный взрыв. На территории АЗС в 100 квадратных метров распространился пожар. Региональный главк МЧС сообщал о пострадавших.