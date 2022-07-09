В Ульяновской области полностью потушен пожар на автозаправке

Ранее пожар от взрыва распространился на территории в 100 квадратных метров.

© Фото: МЧС РФ

Пожар на АЗС в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

«16.15 мск - полная ликвидация (пожара - прим.ред. ) », - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее на автозаправочной станции в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области прогремел мощный взрыв. На территории АЗС в 100 квадратных метров распространился пожар. Региональный главк МЧС сообщал о пострадавших.