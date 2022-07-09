На газовой заправке в Ульяновской области прогремел мощный взрыв: видео

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На автозаправочной станции в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области прогремел мощный взрыв. АЗС сгорела на площади 100 квадратных метров, предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

«Предварительно, есть пострадавшие. В 16.37 (15.37 мск)- локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 16.50 (15.50 мск) - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Ульяновской области неизвестный мужчина вошел в здание детского сада и устроил стрельбу. В результате происшествия погибли двое детей, воспитательница и сам стрелок. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявляла, что устроивший в детском саду в Ульяновской области стрельбу состоит на учете как психически больной.