МИД РФ назвал внутренним делом страны ситуацию в Шри-Ланке

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Министерство иностранных дел России отреагировало на происходящие события в Шри-Ланке. В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве пожелали скорейшего налаживания обстановки властям Шри-Ланки в рамках конституционного процесса.

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», - приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее стало известно, что визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву, который был запланирован на 10-16 июля, отложен в связи с ситуацией в островном государстве.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улице Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента призвали подать в отставку. Сам президент страны Готабай Раджапакс сообщил премьер министру, что готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий.