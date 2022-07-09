«Я знала, на что иду»: жена Героя России Сайфуллина о миссии супруга в спецоперации

Наталья рассказала, что сын в их семье воспитывается в таких же патриотических традициях, как в свое время воспитывался и сам Рустам Сайфуллин.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Супруга Героя России, командира 40-го инженерно-саперного полка подполковника Рустама Сайфуллина рассказала «Звезде» о человеческих чертах мужа, которые помогли ему совершить подвиг во время специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, Наталья описала, как поддерживала своего супруга в непростое для него время.

«За всю нашу совместную жизнь это уже 12-й переезд. Я знала, на что иду, ведь Рустам - военнослужащий. Мы воспитываем двух дочерей и сына. Наш семилетний Тамерлан воспитывается в таком же патриотизме, как и Рустам с братом, ведь перед ними был пример - их дед, который прошел Великую Отечественную войну. В свободное от службы время мы стараемся как можно больше и активнее проводить время с детьми, и главный девиз Рустама, который всегда звучит в нашей семье: “Не отступать и не сдаваться”», - говорит Наталья.

Когда началась спецоперация, Рустама и его инженерно-саперный полк отправили на территорию ЛДНР, где он наводил понтонный мост через водную преграду, и в марте попал под минометный огонь, рассказывает Сайфуллина. В результате этого военнослужащий получил осколочное ранение, однако Сайфуллин не задерживался на больничной койке, так как не мог оставить на произвол судьбы своих сослуживцев, отметила Наталья.

«Да и вообще Рустам часто говорит, что у него две семьи - мы и его полк. После ранения муж вернулся к командованию. Но, к сожалению, в мае месяце получил уже второе ранение, тяжелое. Сейчас Рустам в госпитале, сохраняет боевой настрой. Ему каждый день звонят его сослуживцы, товарищи, поддерживают», - добавила супруга.

Наталья также подчеркнула, что находилась вместе с Рустамом в палате, когда пришла новость о том, что супругу присвоили звание Героя России. И Сайфуллин тогда сказал, что не считает, что совершил подвиг, ведь он просто выполнял свой воинский долг, описала она.

Ранее Рустам Сайфуллин раскрыл «Звезде» подробности своего подвига. По его словам, ему, несмотря на ранение, удалось продолжить руководить наведением и ремонтом поврежденной вражеским артогнем переправы, после чего движение войск через водную преграду продолжилось без срывов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.