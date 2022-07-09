Армия Армия Армия

«Я знала, на что иду»: жена Героя России Сайфуллина о миссии супруга в спецоперации

16:13 09.07.2022
Наталья рассказала, что сын в их семье воспитывается в таких же патриотических традициях, как в свое время воспитывался и сам Рустам Сайфуллин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Супруга Героя России, командира 40-го инженерно-саперного полка подполковника Рустама Сайфуллина рассказала «Звезде» о человеческих чертах мужа, которые помогли ему совершить подвиг во время специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, Наталья описала, как поддерживала своего супруга в непростое для него время.

«За всю нашу совместную жизнь это уже 12-й переезд. Я знала, на что иду, ведь Рустам - военнослужащий. Мы воспитываем двух дочерей и сына. Наш семилетний Тамерлан воспитывается в таком же патриотизме, как и Рустам с братом, ведь перед ними был пример - их дед, который прошел Великую Отечественную войну. В свободное от службы время мы стараемся как можно больше и активнее проводить время с детьми, и главный девиз Рустама, который всегда звучит в нашей семье: “Не отступать и не сдаваться”», - говорит Наталья.

Когда началась спецоперация, Рустама и его инженерно-саперный полк отправили на территорию ЛДНР, где он наводил понтонный мост через водную преграду, и в марте попал под минометный огонь, рассказывает Сайфуллина. В результате этого военнослужащий получил осколочное ранение, однако Сайфуллин не задерживался на больничной койке, так как не мог оставить на произвол судьбы своих сослуживцев, отметила Наталья.

«Да и вообще Рустам часто говорит, что у него две семьи - мы и его полк. После ранения муж вернулся к командованию. Но, к сожалению, в мае месяце получил уже второе ранение, тяжелое. Сейчас Рустам в госпитале, сохраняет боевой настрой. Ему каждый день звонят его сослуживцы, товарищи, поддерживают», - добавила супруга.

Наталья также подчеркнула, что находилась вместе с Рустамом в палате, когда пришла новость о том, что супругу присвоили звание Героя России. И Сайфуллин тогда сказал, что не считает, что совершил подвиг, ведь он просто выполнял свой воинский долг, описала она.

Ранее Рустам Сайфуллин раскрыл «Звезде» подробности своего подвига. По его словам, ему, несмотря на ранение, удалось продолжить руководить наведением и ремонтом поврежденной вражеским артогнем переправы, после чего движение войск через водную преграду продолжилось без срывов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 В стране и мире
Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника
16:19 В стране и мире
В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS производства США
15:20 В стране и мире
Призванный стать президентом страны спикер парламента Шри-Ланки решил уйти в отставку
12:03 Армия
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
10:50 В стране и мире
Видео
В ходе протеста на Шри-Ланке демонстранты ворвались в резиденцию президента
Популярное
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Видео
У посольства Британии в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.