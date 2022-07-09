Медведев заявил, что благодаря спецоперации с Россией стали считаться, как с СССР

По мнению Медведева, с Россией стали считаться в чем-то даже серьезнее, чем с СССР, судя по набору санкций.

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В результате проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса с Россией начали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "семерки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», - написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совета безопасности РФ также напомнил, что цели специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР были объявлены российским президентом и состоят в защите жителей Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, и они будут достигнуты.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.