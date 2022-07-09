Российские студенческие отряды прибыли в ДНР для восстановления мемориала Саур-Могила

Добровольцы займутся распиловкой деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, а также разбивкой местности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецкой Народной республике стартовала гуманитарная миссия по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила. Проводить восстановительные работы призвана группа членов Российских студенческих отрядов. Перед началом миссии студенты прошли специальное обучение на базе Донского государственного технического университета, где им объяснили, как правильно вести себя на объекте.

Уточняется, что добровольцы займутся распиловкой деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, а также разбивкой местности. Также волонтерам предстоят бытовые работы на кухне и в банно-прачечном комплексе.

В общей сложности в гуманитарной миссии принимают участие 40 человек из 18 регионов РФ: Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Новгородской, Челябинской, Кировской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Ярославской, Томской областей, Республики Марий Эл, Казани, Башкортостана, Тувы, Удмуртии, Крыма, Москвы. Данная гуманитарная миссия координируется Центральным штабом РСО в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» при поддержке Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.