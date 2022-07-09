Байден назвал ЦРУ «лучшим в мире»

Речь президента шла о якобы успехах американской разведки в «предсказании планов Владимира Путина на Украине».

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Во время посещения штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) президент США Джо Байден назвал его сотрудников «лучшими».

Речь президента шла о якобы успехах американской разведки в раскрытии «замыслов России». В частности, Байден заявил, что «профессионалы <...> предсказали планы Владимира Путина на Украине».

«Ясно, что вы лучшие во всем мире», - обратился Байден к сотрудникам ведомства.

Также он сказал, что ЦРУ проделали эту работу без раскрытия своих источников и методов. Байден добавил, что с помощью раскрытой информации удалось сплотить союзников США по всему миру.

«Мы видели, что он делал. Вы видели их силы, его планы», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что существует опасность для всей Европы в связи с планами Польши установить контроль над западом Украины. Согласно словам Нарышкина, «если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому».