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Захарова назвала небылицами слова госсекретаря США об «изоляции» Лаврова на G20

Анастасия Бобылева
13:42 09.07.2022
Ранее США и ряд западных стран пытались не допустить участия России в собрании «большой двадцатки».
Захарова назвала небылицами слова госсекретаря США об «изоляции» Лаврова на G20
© Фото: IMAGO, Thomas Imophotothek, Globallookpress
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Представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с ответом на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена и назвала его слова «небылицами». Она разместила ответ в своем Telegram-канале.

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию. И все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец», - пишет Захарова.

Напомним, США и ряд западных стран пытались не допустить участия России в собрании «большой двадцатки». Индонезия, которая в этом году председательствует, не поддалась давлению и ответила, что приглашение уже было отослано.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию и сказала, что не собирается поддерживать инициативу, так как «двадцатка» имеет большее значение как для развитых, так и для развивающихся стран.

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