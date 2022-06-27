Глава ЕК заявила, что не будет поддерживать бойкот саммита G20 с участием Путина

Ранее США и ряд стран Запада пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в «Двадцатке».

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что не поддержит инициативу бойкота саммита G20 в случае, если в нем будет принимать участие российский лидер Владимир Путин.

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "Большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это», - отметила она в интервью телеканалу ZDF на полях саммита G20.

По ее словам, формат «двадцатки» имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.

Напомним, ранее США и ряд западных стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в «Двадцатке», с целью не допустить участия России. Власти Индонезии на это ответили тем, что приглашение РФ направлено и не может быть отозвано.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к саммиту G20. По его словам, Владимир Путин заверил главу Индонезии Джоко Видодо о намерении делать все возможное, чтобы способствовать успешному председательству.