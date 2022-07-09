Welt: США обсуждают с союзниками планы мирного разрешения конфликта на Украине

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Власти Соединенных Штатов Америки тайно обсуждают с европейскими союзниками планы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что обсуждения происходят из-за того, что за дипломатическое разрешение ситуации выступают большинство европейских избирателей.

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», - сообщает газета Die Welt.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.