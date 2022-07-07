Путин: Россия не отказывается от мирных переговоров по украинскому вопросу

По мнению Путина, чем позже начнутся мирные переговоры по Украине, тем сложнее будет договариваться.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться. Об этом заявил российский президент на встрече с руководством Госдумы РФ и с лидерами фракций.

«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - сказал Владимир Путин.

Ранее лидер Российской Федерации заявлял, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад. Владимир Путин назвал именно Запад виновником в происходящих событиях на Украине.