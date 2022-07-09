МО РФ: ПВО сбили 15 украинских беспилотников в ДНР и под Харьковом

БПЛА поражены на девятью населенными пунктами, в том числе и над Донецком.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Противоздушная оборона РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки сбила 15 беспилотных летательных аппаратов. БПЛА поражены в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Коншаенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики», - сообщил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, самолеты Су-35С и МиГ-31БМ ВКС РФ сбили два Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожение произошло в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов