Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ сбили два Су-25 ВСУ над Березнеговатым и Червоной Долиной
Также российские средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости
Министерство обороны России сообщает, что самолеты Су-35С и МиГ-31БМ ВКС РФ сбили два Су-25 воздушных сил Украины.
Уничтожение произошло в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол, Донецк и Святогорск.
Ранее стало известно, что подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов