Армия Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ сбили два Су-25 ВСУ над Березнеговатым и Червоной Долиной Также российские средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников. © Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Министерство обороны России сообщает, что самолеты Су-35С и МиГ-31БМ ВКС РФ сбили два Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожение произошло в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина. Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол, Донецк и Святогорск. Ранее стало известно, что подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика