Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
В российском оборонном ведомстве сообщили о причинах и нюансах пополнений вооруженных формирований Украины.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
Министерство обороны России сообщает, что из-за больших потерь и случаев дезертирства украинские вооруженные формирования получают некачественное пополнение.
В частности, доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города.
Ранее в российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении высокоточным оружием украинского ангара с гаубицами США M777 под городом Часов Яр.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов