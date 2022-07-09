МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр

Также было уничтожено около 30 бойцов ВСУ, которые обстреливали Донецк.

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Российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили ангар с американскими гаубицами M777 под городом Часов Яр в Донецкой области. Также были уничтожены украинские националисты, которые обстреливали Донецк. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Коншаенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», - заявил Конашенков.

Также была поражена 72-я механизированная бригада ВСУ под Соледаром. Уничтожено более 30% военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий. В Днепропетровской области российским высокоточным оружием был уничтожен пункт временной дислокации украинских националистов из батальона «Торнадо».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов