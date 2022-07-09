Двуглавый орел появится на гербе Харьковской области

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Новая государственная символика утверждена в Харьковской области. Так, герб региона украсит золотой двуглавый орел - символ принадлежности к русским землям. Об этом сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации Харьковской области.

«Герб Харьковской области - золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла - это символ исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части русских земель», - рассказали в пресс-службе в беседе с РИА Новости.

Также там рассказали, что новую символику утвердил глава ВГА Виталий Ганчев. Вместе с тем трехцветный флаг Харьковской области - малиновый, синий и красный - символизирует историческую связь региона с казачьими традициями Слобожанского края и России.

Ранее в пресс-службе ВГА региона сообщили, что на освобожденной территории Харьковской области введено военное положение для обеспечения порядка и безопасности. В области действует комендантский час: передвижение граждан запрещено с 20:00 до 6:00.