Передвижение граждан запрещено с 20:00 до 6:00.

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На освобожденной территории Харьковской области ввели военное положение для обеспечения порядка и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.

Как передает агентство РИА Новости, в области действует комендантский час: передвижение граждан запрещено с 20:00 до 6:00.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявляли, что украинские неонацисты оборудовали огневые позиции в школе Змиева Харьковской области, а в подвале здания разместили склад боеприпасов. Согласно сообщению российского оборонного ведомства, подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины.