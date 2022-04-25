Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов

Сам предприниматель надеется, что в Twitter останутся даже его самые ярые критики, ведь именно это «отражает свободу слова».

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Также Маск выразил надежду, что в Twitter останутся даже его самые ярые критики, ведь именно это, по его словам, отражает свободу слова.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», - цитирует РИА Новости сообщение компании.

Напомним, Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа к соцсети Twitter на территории РФ 4 марта. Администрацию социальной сети длительное время призывали удалить запрещенные материалы, включая фейковые публикации, посты с призывами к экстремизму и с детской порнографией. До 2022 года руководству Twitter было направлено требование о ликвидации свыше 40 тысяч страниц с запрещенным контентом.