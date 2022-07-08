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Полянский заявил, что РФ будет поднимать в ООН вопрос распространения по миру украинского оружия

Марина Крижановская
23:27 08.07.2022
В то же время страны Запада делают вид, что таковой проблемы нет или относятся к ней недолжным образом.
Полянский заявил, что РФ будет поднимать в ООН вопрос распространения по миру украинского оружия
© Фото: IMAGO MARC JOHN Globallookpress
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Распространяемое по миру из Украины западное оружие будет обсуждаться на заседаниях в ООН. И Россия будет продолжать поднимать данный вопрос во всемирной организации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

В эфире телеканала «Россия-24» он указал, что факты обнаружения поставляемого Западом вооружения фиксируются в разных частях мира. Но при этом Россия старается опираться только на фактологию.

«О том, что украинское оружие всплывает в других частях света, говорят многие наблюдатели и обозреватели. Мы стараемся опираться на факты - факты такие нам известные, мы делились ими в Совбезе с нашими коллегами», - сообщил Полянский.

Также первый зампостпреда при ООН рассказал, что пока у России нет в повестке заседаний по украинской тематике. Полянский добавил, что страны Запада делают вид, что таковой проблемы нет или относятся к ней не должным образом.

«Конечно, эту тему мы будем продолжать поднимать при удобном случае. Пока у нас на повестке нет заседания по Украине в ближайшей перспективе. Но если будет и если будет какой-то повод его созвать, то мы обязательно эту тему будем поднимать. Потому что это действительно большая угроза для всего мира, к которой наши западные коллеги стараются относиться недолжным образом или попросту ее не замечать», - подытожил российский представитель в ООН.

Немногим ранее первый зампостпреда России в ООН высказал мнение, что Запад похоронил механизм трансграничной помощи в Сирии. Так, проголосовав в Совете Безопасности ООН против российского проекта резолюции о продлении на полгода режима трансграничной помощи в Сирии, страны Запада, по словам дипломата, сами «похоронили» этот механизм и показали свое истинное отношение к чаяниям сирийцев. 

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