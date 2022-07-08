Полянский заявил, что Запад похоронил механизм трансграничной помощи в Сирии

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Западные страны, проголосовав в Совете Безопасности ООН против российского проекта резолюции о продлении на полгода режима трансграничной помощи в Сирии, сами похоронили этот механизм и показали свое истинное отношение к чаяниям сирийцев. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Те, кто не поддержал наш проект, продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. Сегодня вы это доказали, похоронив трансграничный механизм окончательно. Не думаю, что кто-то в Сирии от этого пострадает, что бы вы там но говорили. Возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть», - передает слова Полянского ТАСС на заседании Совбеза ООН.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН добавил, что у стран Запада был выбор и они его сделали. По мнению Полянского, эта страница перевернута «окончательно и бесповоротно».

Ранее Российская Федерация анонсировала встречу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по теме неонацизма на Украине. Эту встречу постоянный представитель России при ООН назвал ответом Москвы тем западным коллегам, которые ставят под сомнение денацификацию Украины в качестве цели специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.