Россия анонсировала встречу Совета Безопасности ООН по теме неонацизма на Украине

Данную встречу Дмитрий Полянский назвал ответом Москвы тем западным коллегам, которые ставят под сомнение денацификацию Украины в качестве цели спецоперации.

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 11 июля Россия проведет встречу Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа», посвященную неонацизму на Украине. Данную встречу политик назвал ответом Москвы тем западным коллегам, которые ставят под сомнение денацификацию Украины как цель спецоперации и утверждают, что Россия преувеличивает масштаб проблемы.

«В понедельник, 11 июля, в 15.00 мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине», - написал Полянский у себя в Telegram.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что боевые действия на Украине были организованы коллективным Западом, а не Москвой. При этом российский лидер назвал Запад прямым виновником того, что сейчас происходит.