Минобороны: украинские националисты планируют взорвать детдом в Славянске и обвинить в этом ВС РФ

При этом боевики насильно удерживают в здании персонал учреждения и после совершения провокации желают обвинить российскую сторону в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам, отметили в Минобороны.

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В Донецкой Народной республике в городе Славянск украинские националисты заминировали здание детского дома «Тополек» и планируют его взорвать с началом нанесения войсками Вооруженных Сил РФ артиллерийских ударов по военным объектам. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом боевики насильно удерживают в здании персонал учреждения и после совершения провокации желают обвинить российскую сторону в якобы нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», - отметил начальник НЦУО.

Ранее стало известно, что украинские военные разместили позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины на улице Канатная.

Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.