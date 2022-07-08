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«Многократная ответная любовь»: в «Артеке» состоялся детский кинофестиваль «Алые паруса»

Елизавета Потейчук
Катерина Радомская
21:30 08.07.2022
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» показали в «Артеке» на детском кинофестивале имени Ланового.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В международном детском центре «Артек» в Крыму прошло грандиозное событие мира кино. Дети, воспитанники центра, получили опыт, который они смогут пронести через всю жизнь. В рамках юбилейного, тридцатого международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового ребята смогли посмотреть мастерское кино и сами погрузиться в съемочный процесс.

«Это самое главное - найти мужичкам молодым 16-17 лет предназначение в жизни. Девушкам оттачивать понимание жизни. И готовиться просто к предназначению женщины», - сказал народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Заслуженные артисты России провели для «артековцев» ряд мастер-классов. При этом такое обучение представляет из себя не только просмотр сериалов. Детям во время увлекательного отдыха необходимо не только много двигаться, но и пробуждать творческое мышление.

«Я очень люблю сюда приезжать на этот кинофестиваль в «Артек», и молодец Ирина Громова, она держит 30 лет этот кинофестиваль», - говорит заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов.

Игра происходит не только в актерском деле. Кроме кинопоказов для детей состоялся футбольный матч, а в числе соперников были известные артисты. Но кто бы мог подумать, что звездами на футбольном поле в этот раз им не суждено было стать. Напряженная игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «артековцев».

В частности, в рамках кинофестиваля состоялся показ фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Картина о бравой Динамовской команде, покорившей стадионы Великобритании сразу после Великой Отечественной войны. И место показа было выбрано не случайно, ведь город Севастополь героически оборонялся от фашистских захватчиков.

Кроме детей со всей России, в этом году в «Артек» приехали дети из освобожденных территорий Донбасса. Многие остались без родителей, а другие даже и не знают, где находятся их близкие.

«Когда они приехали, их надо было отогреть. Здесь до этого созданы все условия. Когда они раскрываются - это такая многократная ответная любовь, которая дорогого стоит. Я думаю, что здесь все будет хорошо», - сказал актер, вице-президент кинофестиваля «Алые паруса» Андрей Соколов.

Напомним, в Павловском Посаде, на родине самого известного киноразведчика Вячеслава Тихонова, прошел международный кинофестиваль «17 мгновений». Гран-при за лучший фильм и приз за лучшую операторскую работу получил фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

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