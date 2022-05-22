В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уникальный русский характер: чем фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» покорил жюри кинофестиваля «17 мгновений»

Диана Сирази
22:45 22.05.2022
Картина Алексея Пиманова взяла гран-при фестиваля и приз за лучшую операторскую работу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Павловском Посаде, на родине самого известного киноразведчика Вячеслава Тихонова, прошел международный кинофестиваль «17 мгновений». Гран-при за лучший фильм и приз за лучшую операторскую работу получил фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Вячеслав Тихонов снова под прицелами камер - спокойный и задумчивый, он смотрит на своих зрителей с самых известных афиш. Дворец культуры, где проходит фестиваль, был построен спустя год после рождения актера. Так что вполне возможно, что и сам Вячеслав Васильевич ходил по этим коридорам.

Фестиваль придумала и воплотила в жизнь дочь актера Анна Тихонова  шесть лет назад. С тех пор ежегодно в программе два конкурса - участвуют игровые фильмы и сериалы.

«Главный критерий - это, конечно, качество фильма, и его правильные темы, чтобы кино было позитивное, чтобы там были заложены традиции, ценности, которые соответствовали творчеству Вячеслава Тихонова», - рассказала она.

Кино должно вдохновлять - золотое правило фестиваля. Возможно, поэтому сразу две победных номинации взял фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» - гран-при за лучший фильм и лучшую операторскую работу. Награду получил Павел Крайнов, который сыграл роль великого советского спортивного диктора Вадима Синявского.

«Спасибо, для нас это очень ценно, это для нас первая награда. Она будет памятной!», - сказал он со сцены.

По словам актера, на подготовку к съемкам у него ушло полгода - все это время он провел в фонотеках, слушая старые аудиозаписи  легендарного голоса.

«Ты голос картины, ты аудиовизуальное повествование...  Ты понимаешь, что надо играть биографию человека, человека, который открывал Парад Победы, когда наши возвращались с войны», - отметил Крайнов.

История на миллионы - нет, не фунтов стерлингов - на миллионы сердец, которые советские футболисты покорили в ноябре 1945-го. Это была первая победа после Великой Отечественной войны. Послевоенное турне столичного «Динамо» по Великобритании. Весь мир тогда знал советских солдат, а про советский футбол  - не слышали.

«Это про нас, про Родину, про то настоящее, что заложено в каждом из нас. Про патриотизм, который не выпячивается, он либо есть, либо его нет. Про то, что из себя представляет русский характер. Он уникален», - пояснила член жюри международного кинофестиваля «17 мгновений» Яна Поплавская.

Четыре матча. Две ничьи и две победы. Разгромный счет 10:1. «Молчаливые мужчины» - так тогда прозвали российских футболистов британские газетчики.

«История очень светлая, не сколько спортивной победы, сколько победы духа наших настоящих людей. То самое красивое кино про красивых людей, как обычно говорит Алексей Пиманов - режиссер и продюсер фильма. Это красивые любовные истории, их там целых три», - рассказала пиар-директор кинокомпании «Пиманов и партнеры» Мария Наговицына.

Любовь объединяет все конкурсные картины фестиваля. В этом году зрители и участники увидели и французское документальное кино, внеконкурсную программу и, конечно, всеми любимые фильмы с Вячеславом Тихоновым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:50 В стране и мире
Зась: у ОДКБ достаточно средств для защиты от угроз в связи с расширением НАТО
20:29 В стране и мире
Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной
20:30 В стране и мире
В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в стране
19:38 Армия
Видео
Последние оплоты: как силы ЛНР и ВС РФ «зажимают» боевиков в Северодонецке и Лисичанске
18:30 В стране и мире
Видео
Герой спецоперации получил серьезное ранение в бою, но смог спасти товарища
Популярное
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.