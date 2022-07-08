Stern: два солдата бундесвера планировали взорвать Крымский мост

Сообщается, что злоумышленники еще с прошлого года участвуют в кражах в составе группы преступников из двенадцати человек.

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Двое солдат бундесвера, похитивших оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост. Об этом пишет издание Stern.

Как сообщает издание, свои преступные намерения и детали плана по минированию и взрыву моста двое военных обсуждали по телефону. За злоумышленниками долгое время велась слежка, передает РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленники еще с прошлого года занимаются кражей в составе группы преступников из двенадцати человек. Как пишет издание, преступники проникали на объекты военного назначения в земле Шлезвиг-Гольштейн и похищали вооружение и оборудование. Проводится расследование.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов объяснил, почему над Крымским мостом появились огромные клубы дыма, практически закрывающие небо над конструкцией. По словам главы региона, опасности никакой для людей и моста они не представляли.